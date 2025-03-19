Частный американский посадочный модуль сделал снимки лунного заката в высоком разрешении. NASA надеется, что они помогут разгадать тайну загадочной дымки, впервые обнаруженной на Луне в 1960-х годах. Техасская компания Firefly Aerospace, опубликовавшая эти фотографии, стала первой частной компанией, осуществившей вертикальную посадку беспилотного космического корабля на Луну в начале этого месяца.

Когда солнце садится за лунный горизонт, Венеру можно увидеть как бледную точку вдалеке. (Firefly Aerospace)

Посадочный модуль Blue Ghost приземлился 2 марта в Монс-Латрейль, вулканическом образовании в Море Кризисов на северо-восточной видимой стороне Луны, и проработал до 16 марта. На одном из новых изображений прямо над горизонтом видно Солнце, окруженное ореолом зеленоватого оттенка.

Над ним маленькая точка — Венера, а отражение Земли кажется почти таким же большим, как Солнце в верхней части кадра. Другой снимок, сделанный западной камерой запечатлел заход Солнца и зеленоватое вокруг.

«Изучение всех снимков может занять продолжительное время, — сказал Джоэл Кернс, заместитель администратора по исследованиям в Управлении научных миссий NASA. — Одна из задач ученых — изучение “свечения горизонта”».

Ученые полагают, что частицы лунной пыли могут электрически заряжаться из-за ультрафиолетового излучения Солнца, заставляя их левитировать над поверхностью. Это явление было впервые обнаружено зондами NASA Surveyor в 1960-х годах, а затем его наблюдали астронавты Apollo.

Земля сияет, пока Солнце медленно опускается за горизонт Луны. (Firefly Aerospace)

Кернс отметил, что ученые намерены сравнить изображения с дополнительными показаниями приборов Blue Ghost, включая датчики электромагнитного поля и радиации, чтобы уточнить существующие теории. «Сами по себе изображения прекрасны, они по-настоящему эстетичны», — добавил он.

В частности, на фото, полученном с западной камеры, запечатлена почва перед посадочным модулем, освещенная светом, отраженным от гор позади него. Высокий уровень детализации изображения поможет изучить , как свет рассеивается на поверхности Луны.

Изображение затмения, полученное Blue Ghost, демонстрирующее эффект «бриллиантового кольца», когда Солнце только начинает выходить из полной фазы. (Firefly Aerospace)

Ранее, 14 марта в ходе миссии на Луне Blue Ghost также сделал снимки высокого разрешения полного солнечного затмения. Глава космической программы Firefly Aerospace Рэй Алленсворт заявил, что компания уже применяет полученные знания в будущих полетах, включая Blue Ghost-2 и Blue Ghost-3.

В мае 2023 года исследование показало, что внутреннее ядро Луны является твердым шаром с плотностью, аналогичной плотности железа. Ученые рассчитывают, что это открытие поможет разрешить спор о состоянии внутреннего ядра Луны и позволит лучше понять ее историю, а также историю Солнечной системы в целом.