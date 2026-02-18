Ввоз в Россию техники Apple, Dell, LG, Bosch, запчастей для Toyota, Volkswagen, Nissan и продукции Nike, Puma, Under Armour оказался под угрозой срыва из-за того, что Росаккредитация перестала признавать сертификаты из Казахстана, Армении и Киргизии. Аннулированию подлежат около 16 тыс. разрешительных документов.

Anastassia Anufrieva/Unsplash

Решение регулятора ставит крест на упрощенной схеме ввоза товаров через страны ЕАЭС. Ранее импортеры массово оформляли сертификаты в лабораториях ближнего зарубежья, где требования к испытаниям зачастую были мягче, а сам процесс нередко носил формальный характер. Теперь эти документы в России считаются недействительными.

Для рынка это означает, что тысячи партий электроники, автозапчастей и брендовой одежды могут застрять на границе или складах. Чтобы легализовать товары, импортерам придется проходить повторную сертификацию в других лабораториях — например, в Белоруссии, чьи документы пока признаются, или непосредственно в России.

Автомобильный сегмент пострадает особенно сильно. Запчасти для Toyota, Volkswagen и Nissan, которые и так в дефиците после ухода автоконцернов, теперь нельзя будет ни растаможить, ни продать до получения новых бумаг. В fashion-ретейле продолжается история с отзывом сертификатов на кроссовки — следом за Adidas под раздачу попали Nike и Puma.

Эксперты не ждут полного исчезновения товаров с полок, но предупреждают, что процесс поставок замедлится, а цены, скорее всего, вырастут, поскольку расходы на повторную сертификацию и простои грузов импортеры заложат в розничную стоимость.

