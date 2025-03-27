Поставщики товаров, чья продукция затем оказывается на полках сетей компании X5, получили доступ к расширенной бесплатной аналитике своих продаж. Как рассказали «Инк.» в пресс-службе X5 Group (куда входят «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), это позволит партнерам компании отслеживать в режиме реального времени динамику спроса в натуральном и денежном выражении по контракту на уровне всей сети и в разрезе регионов поставок.

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Дашборд «Аналитика продаж» запускается на базе решений Dialog.X5 / Insights для всех партнеров сети. На цифровой платформе X5 бесплатно уже были доступны отчеты «Аналитика категории» и «ABC-рейтинг», которые помогали проанализировать структуру ассортимента товаров в целом и динамику товарных групп. Теперь поставщики получат доступ к расширенной аналитике, которая показывает актуальную картину спроса на поставляемый ими товар для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом.

Для доступа к этим инструментам, использование которых может дать конкурентное преимущество на рынке, нужно пройти несложную авторизацию. На этот год разработчики платформы запланировали еще несколько обновлений, которые расширят ее функциональность и позволят получать глубокие срезы данных.

В пресс-службе отметили, что демократизация доступа к ретейл-аналитике — это часть стратегии компании по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков. Помимо бесплатной аналитики она также включает образовательные инициативы, стратегический консалтинг и модернизацию пользовательского опыта на базе сервиса с помощью ИИ-технологий.

«Мы стремимся выстраивать партнерство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж. Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнеров, но и создаем дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития», — подчеркнул генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Аналитика продаж — полезный инструмент не только для наблюдения за статистикой, но и для принятия быстрых и обоснованных решений. Онпомогает поставщикам оптимизировать ассортимент и выявлять ходовые и залежалые товары, улучшать логистику, в частности прогнозировать спрос и избегать перегрузки складов. Такой инструмент помогает повышать прибыль путем корректировки цены и скидок на основе данных, а также укреплять отношения с ретейлом — предлагать выгодные условия, основываясь на статистике.