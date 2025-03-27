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Поставщикам крупных продовольственных сетей предложили бесплатный инструмент аналитики продаж

Поставщикам крупных продовольственных сетей предложили бесплатный инструмент аналитики продаж

Поставщики товаров, чья продукция затем оказывается на полках сетей компании X5, получили доступ к расширенной бесплатной аналитике своих продаж. Как рассказали «Инк.» в пресс-службе X5 Group (куда входят «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), это позволит партнерам компании отслеживать в режиме реального времени динамику спроса в натуральном и денежном выражении по контракту на уровне всей сети и в разрезе регионов поставок.

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Дашборд «Аналитика продаж» запускается на базе решений Dialog.X5 / Insights для всех партнеров сети. На цифровой платформе X5 бесплатно уже были доступны отчеты «Аналитика категории» и «ABC-рейтинг», которые помогали проанализировать структуру ассортимента товаров в целом и динамику товарных групп. Теперь поставщики получат доступ к расширенной аналитике, которая показывает актуальную картину спроса на поставляемый ими товар для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом.

Для доступа к этим инструментам, использование которых может дать конкурентное преимущество на рынке, нужно пройти несложную авторизацию. На этот год разработчики платформы запланировали еще несколько обновлений, которые расширят ее функциональность и позволят получать глубокие срезы данных.

В пресс-службе отметили, что демократизация доступа к ретейл-аналитике — это часть стратегии компании по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков. Помимо бесплатной аналитики она также включает образовательные инициативы, стратегический консалтинг и модернизацию пользовательского опыта на базе сервиса с помощью ИИ-технологий.

«Мы стремимся выстраивать партнерство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж. Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнеров, но и создаем дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития», — подчеркнул генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Аналитика продаж — полезный инструмент не только для наблюдения за статистикой, но и для принятия быстрых и обоснованных решений. Онпомогает поставщикам оптимизировать ассортимент и выявлять ходовые и залежалые товары, улучшать логистику, в частности прогнозировать спрос и избегать перегрузки складов. Такой инструмент помогает повышать прибыль путем корректировки цены и скидок на основе данных, а также укреплять отношения с ретейлом — предлагать выгодные условия, основываясь на статистике.

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