Развитие экономики замкнутого цикла в России, несмотря на активизацию «мусорной реформы», сталкивается с нехваткой поддержки производства и сбыта продукции из вторсырья, а также нормативной неопределенностью, сообщили участники Невского экологического форума, пишет «Коммерсантъ».

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По данным Минприроды, из 47 млн т ежегодных отходов сортируются 56,8%, но утилизируются лишь 14%. Нацпроект «Экологическое благополучие» требует к 2030 году довести вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот до 25%.

Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин среди проблем отметил отсутствие единой базы данных об отходах, а сенатор Александр Двойных подчеркнул сложность производства и сбыта переработанной продукции по сравнению с выпуском товаров из нового сырья.

Замглавы Минприроды Денис Буцаев сообщил, что переработкой занимаются 295 предприятий. Однако регуляторные требования к технологиям утилизации остаются нечеткими. Например, Росприроднадзор требует государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) для технологий утилизации, что создает барьеры для бизнеса.

Поправки к законопроекту могут убрать эти технологии из объектов ГЭЭ, сообщил газете заместитель главы комитета Госдумы по экологии Александр Коган. Гендиректор ENV Ирина Демина предупредила, что исключение из ГЭЭ может привести к использованию некачественных технологий, наносящих вред.

Также на полтора года могут перенести срок для установления порядка, в котором будет подтверждаться производство продукции с использованием доли вторсырья. Глава комиссии ТПП по утилизации и заместитель главы группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова считает, что регулятор постепенно заводит рынок утилизации в рамки закона: это может снизить объемы самостоятельной утилизации, но исключит серые схемы и неэкологичные технологии.