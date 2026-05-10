Специалисты «Авито Недвижимости» подготовили для «Инка» подборку загородных домов в Москве и Подмосковье, которые по архитектуре, планировкам и общей атмосфере напоминают локации из турецких сериалов. В нее вошли особняки с панорамным остеклением, большими участками, террасами, бассейнами и продуманными интерьерами, где загородная жизнь сочетается с ощущением уединения и комфорта.

Фото: здесь и далее фотографии с сайта avito.ru



Первый объект — трехэтажный дом площадью 780 кв. м в коттеджном поселке «Новое Нагорное» стоимостью 99 млн руб. Внутри выполнен современный ремонт, предусмотрены высокие потолки, четыре спальни, шесть санузлов, сауна, бассейн и подвал.

На территории есть просторная парковка и большая терраса. Рядом расположены парки «Ближняя дача» и «Ворошиловская дача» с конной базой. Сочетание природы и близости к городу делает этот дом похожим на семейные резиденции из турецких драм, где значительная часть сюжета разворачивается за пределами мегаполиса.

Следующий лот — двухэтажный дом площадью 268 кв. м за 33,9 млн руб. в поселке «Лисичкин лес» недалеко от Зеленограда. В доме панорамные окна, теплые полы, четыре спальни с гардеробными, кухня-гостиная, два санузла, балкон и террасы.

На участке расположены гараж, беседка с мангалом, теплица и сад с плодовыми деревьями. Поселок окружен лесом и озером, что формирует спокойную загородную среду — ближе к бытовым и семейным сюжетам турецких сериалов, где акцент сделан на повседневной жизни и отношениях героев.

В подборке также представлен новый дом площадью 230 кв. м стоимостью 60 млн руб. Внутри — дизайнерский ремонт, «умный дом», дубовая лестница, четыре спальни и три санузла.

На участке есть гараж и зона отдыха с беседкой. По стилистике и планировке объект напоминает современные городские виллы, характерные для сериалов вроде «Постучись в мою дверь», где важны приватность, интерьер и визуальная эстетика пространства.

В Москве на Боровском шоссе продается дом за 48 млн руб. В нем предусмотрены кухня-гостиная, три спальни, мансарда и парковка на участке. Поблизости находятся школы, детские сады и парк.

Такое сочетание городской инфраструктуры и частного дома перекликается с семейными сюжетами турецких сериалов, где повседневная жизнь тесно связана с окружением и соседским укладом.

Еще один объект — дом за 199 млн руб. в закрытом поселке в черте Москвы. Внутри — классический интерьер, мастер-спальня, кабинет, игровая и зоны отдыха.

На участке расположены баня с бассейном, тренажерный зал, гостевой дом, гараж и дополнительные постройки. Масштаб и уровень приватности делают его похожим на элитные резиденции из драм о состоятельных семьях.

Завершает подборку усадьба стоимостью 180 млн руб. на участке 30 соток. В отделке использованы мрамор, камень, дерево и декоративная роспись, предусмотрены спа-зона с хамамом, бильярдная, бар и несколько спален.

На территории есть бассейн, фонтан, гостевой дом и дом для персонала. Это уже формат загородной резиденции с акцентом на статус и закрытость пространства.

В таких объектах загородная недвижимость выходит за рамки утилитарного жилья — она становится способом выстроить собственный сценарий жизни, где архитектура задает ритм, а пространство работает на ощущение уединения, масштаба и личной истории.

