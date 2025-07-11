Это открытие пугает: глобальное потепление может не только растапливать ледники, но и активировать спящие вулканы, скрытые под ними. Ученые предупреждают — в зоне риска оказываются не только Патагония и Антарктида, но и такие регионы, как Россия, Северная Америка и Новая Зеландия.

Вулкан Мочо-Чошуенко в Андах, Чили. (Dropus/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0)

Новое исследование, представленное на конференции Гольдшмидта 2025 в Праге, показывает: таяние ледников может запускать мощные вулканические процессы. Это особенно актуально для таких регионов, как Патагония и Антарктида, где под толщей льда скрываются сотни потенциально активных вулканов.

Ученые из Университета Висконсина в Мадисоне смоделировали поведение магмы под древним ледниковым щитом Патагонии и выяснили: по мере таяния ледников снижается давление на магматические камеры, а это дает газам возможность расширяться и увеличивает риск извержений.

Что именно происходит в недрах Земли?

18 000 лет назад Южную Америку покрывал массивный ледниковый щит. Под ним, на глубине 10–15 км, скапливалась и кристаллизовалась магма. Когда климат стал теплее и лед начал исчезать, земная кора «подпрыгнула» вверх, и вулканическая активность усилилась.

«Ледники, как правило, подавляют объем извержений вулканов, расположенных под ними, — объясняет ведущий исследователь Пабло Морено-Йегер. — Но по мере их отступления наши данные показывают, что извержения происходят чаще и становятся мощнее».

Извержения в обозримом будущем

Один из изученных вулканов, Мочо-Чошуэнко, сегодня неактивен. Однако его прошлые извержения совпали с фазами отступления ледников. Ученые отмечают, что с момента исчезновения льда до начала извержений может пройти от 3000 до 5000 лет — это дает человечеству время на подготовку.

Тем не менее, современная Патагония теряет лед рекордными темпами, а участки суши в буквальном смысле «восстают» из-под льда, что свидетельствует о начале сейсмически активных процессов.

Схема модели магматической камеры. (Coonin et al., Geochem. Geophys., 2024)

Не только Патагония: под угрозой вся Антарктида

По словам Морено-Йегера, аналогичный эффект уже зафиксирован в Исландии, но теперь стало ясно: он имеет гораздо более широкий масштаб. «Наше исследование показывает, что это явление касается и Антарктиды, а также потенциально — России, Новой Зеландии и Северной Америки», — говорит он.

Моделирование в Антарктиде показывает: при критической потере льда может активироваться множество вулканов. Даже если магма не прорвется к поверхности, она способна расплавить ледник изнутри — это создает огромные полости и дополнительные риски.

Порочный круг климатической катастрофы

С каждым извержением в атмосферу выбрасываются огромные объемы парниковых газов — CO₂, сернистый газ и водяной пар. Ученые предупреждают о риске «положительной обратной связи»: таяние → извержение → выброс парниковых газов → усиленное таяние.

«Со временем кумулятивный эффект может значительно усилить глобальное потепление», — подчеркивает Морено-Йегер.

Что делать?

Научное сообщество призывает к моделированию сценариев климатически активной вулканической активности. Подобные исследования должны быть включены в отчеты IPCC и в климатические стратегии государств.