В новом иске против компании Procter & Gamble утверждается, что она обманывает покупателей, делая ложные заявления об экологичности туалетной бумаги Charmin. Группа из восьми потребителей подала коллективный иск, в котором говорится, что Procter & Gamble добывает большую часть древесины для из канадских бореальных лесов, одной из важнейших экосистем в мире. При этом компания использует вредные методы, такие как сплошная вырубка и сжигание.

Потребители заявили, что стратегия компании полностью противоречит ее собственным заявлениям. Они упомянули об активности, направленной на защиту лесов, включая кампанию о сохранении леса, а также логотип «Защищать — выращивать — восстанавливать», который можно увидеть на упаковках туалетной бумаги Charmin. В иске также указывается, что маркировка с логотипами Лесного попечительского совета и Rainforest Alliance может вводить покупателей в заблуждение, так как Procter & Gamble использует очень мало целлюлозы из лесов, сертифицированных по стандартам FSC, а у Rainforest Alliance больше нет программы сертификации.

В иске отмечается, что маркетинговая стратегия Procter & Gamble обманом побуждала потребителей приобретать туалетную бумагу Charmin по завышенной цене, что нарушает «Зеленые руководства» Федеральной торговой комиссии США. В документе подчеркивается, что компания должна быть привлечена к ответственности за явное экологическое разрушение крупнейшего нетронутого леса в мире. Кроме того, иск требует, чтобы Procter & Gamble прекратила использовать ложные и вводящие в заблуждение утверждения об охране окружающей среды.

Этот иск, зарегистрированный в федеральном суде Сиэтла, также включает в себя требования о возмещении ущерба, а также компенсационных выплат и штрафов в связи с нарушениями законов о защите прав потребителей в 28 штатах США и Вашингтоне. Параллельно с этим усилия направлены на то, чтобы воспрепятствовать Procter & Gamble в распространении вводящих в заблуждение заявлений об охране окружающей среды.

В прошлом месяце компания из Цинциннати заявила о своем намерении предоставить более детальную информацию по поводу проверки своих поставщиков древесной массы к середине 2025 года. Это решение стало результатом многолетнего давления со стороны акционеров, которые настаивают на более устойчивом и экологичном подходе к источникам лесной продукции.

В прошлом году Coca-Cola обвинили в гринвошинге. Компания подверглась критике из-за чрезмерного использования пластика, несмотря на обещание организаторов сделать Олимпийские игры самыми экологичными. Компания разливала напитки в многоразовые стаканчики из пластиковых бутылок, однако большинство не оценили такую экоакцию.