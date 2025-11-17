Печатные журналы снова становятся рабочим инструментом для брендов, которым нужны премиальные размещения и глубокое внимание аудитории — именно поэтому «Москвичка» вышла в плюс, а команда делает ставку не только на принт, но и на вирусный контент. Издательница Кристина Потупчик объясняет, что журнал стал ответом на перегруженность Telegram, где охват дорогой, а внимание пользователя рассеивается.

Freepik

По ее словам, премиальные рекламодатели хотят «дорогих» форматов: спецпроектов, съемок, разворотов — а именно принт позволяет дать эффект присутствия и визуальный вес, который трудно повторить в каналах. Поэтому журнал «Москвичка» за два года вырос с 999 экземпляров до 30 тыс., а за последние месяцы впервые вышел в прибыль.

Печатный носитель, по словам Потупчик, решает главную проблему digital-среды — быстрое переключение внимания.

«Это единственная возможность что-то прочитать от и до — только на аналоговом носителе, потому что в телефоне никогда не дочитаешь ни одну статью», — отмечает она.

В журнале же, по ее наблюдению, читатель остается дольше, а бренды получают более глубокий контакт с аудиторией.

При этом команда издания продолжает работать с динамичными форматами и вирусными механиками. Потупчик говорит, что их медиа способны запускать контент, который «разлетается по миру» — от арт-проектов до мемов, что усиливает эффект рекламных кампаний и интеграций.

Полный текст интервью читайте на сайте «Инка».