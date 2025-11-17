Telegram становится все дороже и рискованнее для брендов: стоимость привлечения аудитории растет, а возможная блокировка способна вернуть рынок к черному пиару и серым схемам. Об этом рассказала издатель «Москвички» и владелец сети тг-каналов Кристина Потупчик, оценивая текущую конкуренцию среди каналов и дефицит рекламных инвентарей.

Freepik

По ее словам, набор аудитории стал крайне дорогим: привлечение 10 тыс. подписчиков в премиальные каналы может стоить до 3,5 млн руб. Рекламодатели сталкиваются с тем, что рынок насыщен, площадки перегреты, а high-end-аудитория дорожает быстрее всего.

Потупчик отмечает, что Telegram стал единственным каналом быстрых коммуникаций, который реально работает в России для медиа и бизнеса. Поэтому любые сбои или блокировки ударят по рынку сильнее, чем в прошлом десятилетии.

Она предупреждает: если мессенджер ограничат или отключат, медиарынок может откатиться к практикам эпохи «Живого журнала» — от серых технологий до агрессивного черного пиара. Альтернативных площадок, способных компенсировать трафик и охваты, сейчас просто нет.

«Как только начнутся блокировки, это станет территорией больше нелегального пиара, то это будет только черный пиар. Опять кругом будет этот негатив, и опять появятся блоки. Я считаю, что это очень опасно для государства», — убеждена она.

Полный текст интервью читайте на сайте «Инка».