Фраза «солнечный день поднимает настроение» стала почти аксиомой. Мы интуитивно чувствуем связь между ясной погодой и нашим эмоциональным состоянием. Но насколько сильна эта связь на самом деле? Является ли хорошее настроение в солнечный день реальным психологическим эффектом или просто культурным стереотипом?

征宇 郑/Unsplash

Предыдущие научные исследования на эту тему давали противоречивые результаты. Одни находили положительную связь, другие — нет. Чтобы внести ясность в этот вопрос, группа ученых провела одно из самых масштабных и детальных исследований на сегодняшний день, и его результаты оказались весьма неожиданными.

В исследовании, опубликованном в журнале Biodemography and Social Biology, были использованы данные почти 30 тыс. человек из Китая за восемь лет. Ученые сопоставили ответы людей об их удовлетворенности жизнью и симптомах депрессии с точными метеорологическими данными в их регионе в конкретный день интервью. Такой подход позволил получить максимально точную картину.

И что же они обнаружили? Солнечный свет действительно влияет на наше самочувствие, но его эффект оказался гораздо более тонким и сложным, чем принято считать. Люди, которых опрашивали в более солнечные дни, сообщали о несколько более высоком уровне удовлетворенности жизнью. Эта связь была статистически достоверной.

Однако, когда дело дошло до симптомов депрессии, картина изменилась. Количество солнечного света в день интервью никак не влияло на уровень депрессивных симптомов. Эффект проявлялся только при анализе погоды за всю предыдущую неделю. Оказалось, что неделя с большим количеством солнечных дней приводила к небольшому, но статистически значимому снижению симптомов депрессии.

Это говорит о том, что для нашего психического здоровья важен не один случайный солнечный день, а скорее продолжительное воздействие солнечного света. Накопительный эффект оказался важнее сиюминутного.

При этом исследователи обнаружили, что влияние солнца было хоть и реальным, но весьма скромным. Например, день с более чем 11 часами солнечного света был связан лишь с небольшим повышением удовлетворенности жизнью по сравнению с пасмурным днем. А снижение симптомов депрессии после солнечной недели составляло лишь долю балла по стандартной шкале.

Интересно, что разные группы людей реагировали на солнце по-разному. Наиболее чувствительными оказались те, кто работает на открытом воздухе, например, фермеры. Их удовлетворенность жизнью сильнее зависела от погоды в день интервью, а симптомы депрессии заметнее снижались после солнечной недели. Также более восприимчивыми оказались семьи с маленькими детьми.

Таким образом, исследование подтверждает: солнце действительно может сделать нас немного счастливее. Но его сила не так велика, как гласит народная мудрость. Солнечный свет — это не панацея от плохого настроения, а лишь один из множества факторов, составляющих сложную мозаику человеческого счастья и психического здоровья.