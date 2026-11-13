Депутаты внесли в Госдуму два законопроекта, которые меняют правила государственных закупок и закупок госкомпаний. Поправки продлевают действие антикризисных мер до 2028 года, расширяют возможности малого бизнеса при участии в торгах и ужесточают ответственность заказчиков за задержки оплаты.

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Законопроекты подготовили парламентарии во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения затронут закон о контрактной системе (44-ФЗ), регулирующий госзакупки, и закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ).

Поправки в 44-ФЗ продлевают до 2028 года действие временных мер, введенных в 2022-м. В частности, правительство и региональные власти смогут и дальше менять существенные условия контрактов в предусмотренных ими случаях. Также сохранится возможность закупать строительные объекты «под ключ». Кроме того, правительство получит постоянное право определять дополнительные случаи, когда поставщика можно выбирать закрытым конкурентным способом.

Законопроект также распространяет антидемпинговые меры на запросы котировок. Сейчас они применяются при конкурсах и аукционах. Еще одна поправка позволит увеличивать срок контракта на 10%, если объем поставки товаров или услуг вырос на такую же величину.

Изменения в 223-ФЗ должны упростить участие малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний. Порог для проведения электронного запроса котировок с участием МСП предлагают повысить с 7 млн до 10 млн руб. Кроме того, заказчики смогут включать в договоры с небольшими поставщиками условия об ответственности обеих сторон за нарушение обязательств. Сейчас такие условия не являются обязательными.

Отдельный законопроект меняет административную ответственность заказчиков. Из КоАП предлагают убрать возможность заменять предупреждением штрафы за нарушение сроков заключения договоров с МСП, невыполнение годовой квоты закупок у малого бизнеса и задержку оплаты поставок. Сейчас штраф для должностных лиц составляет 50 тыс. руб., для компаний — 100 тыс. руб.

Авторы инициатив рассчитывают, что ужесточение ответственности поможет сократить задержки платежей со стороны госкомпаний. По словам участников рынка, некоторые заказчики намеренно затягивают расчеты, чтобы использовать деньги поставщиков для получения дохода, например размещать их на депозитах.

Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин отмечает, что действующие штрафы для крупных заказчиков невелики и могут восприниматься ими как плата за использование оборотных средств поставщика. Однако новые правила, по его мнению, могут повлиять на ситуацию: угроза проверки ФАС и штрафа, который отразится на репутации руководителя, способна заставить топ-менеджмент внимательнее следить за сроками оплаты.

В «Опоре России» также считают, что поправки подтолкнут госкомпании своевременно выполнять обязательства. При этом руководитель центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства организации Сергей Лаптев предлагает дополнительно увеличить штрафы для юридических лиц до 300–500 тыс. руб. и индексировать санкции для должностных лиц.

Участники рынка указывают и на другие проблемы закупочной системы. Адвокат бюро a.t.Legal Илья Пасенко обращает внимание на возможность расторгнуть договор из-за того, что заказчик сочтет сведения подрядчика недостоверными. Старший консультант «Каменской & партнеры» Наталия Стрелкова отмечает проблему формального допуска к закупкам: победителем торгов иногда становится компания, у которой фактически нет ресурсов для выполнения контракта.

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