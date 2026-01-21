Почти 52% российских интернет-пользователей при поиске информации через Яндекс и Google теперь в первую очередь смотрят на ответы искусственного интеллекта. Этот факт становится отправной точкой для прогноза о том, как в ближайшее время изменятся публичные коммуникации. Три ключевых фактора, которые будут определять эффективность PR-кампаний в 2026 году, выделила основатель агентства FAVES Communications Юлия Царева. Подробности — в распоряжении «Инка».

SumUp/Unsplash

Первый фактор — доминирование нейросетей. Широкая адаптация нейросетевой выдачи привела к тому, что информация все чаще потребляется напрямую из ответов ИИ. Исследования показывают, что 43% пользователей доверяют полученным от бота советам, а 34% после прочтения краткой сводки никогда не переходят на сайт-первоисточник.

В этих условиях классическая цель — попасть в топ-10 органической выдачи — уступает место новой: стать тем авторитетным источником, на который будет опираться ИИ при формировании ответа. Поисковые алгоритмы нейросетей отдают предпочтение качественным, регулярно обновляемым материалам, что повышает ценность систематической PR-работы, нативных публикаций в СМИ и экспертных блогов компаний на крупных медиаплатформах.

Второй фактор — ужесточение регулирования рекламы. За последние пять лет в Федеральный закон «О рекламе» было внесено более 30 поправок, что значительно усложнило правила игры. Прямая реклама становится менее рентабельной, и на первый план выходят более мягкие и доверительные форматы. Подтверждением служат данные опросов: 73% широкой аудитории не интересуются и не доверяют прямому рекламному контенту от брендов.

В этой ситуации нативные материалы и экспертное позиционирование в СМИ становятся ключевыми инструментами для повышения лояльности и создания благоприятного фона для бизнеса, что работает как на рынке B2C, так и в сегменте B2B для взаимодействия с инвесторами.

Третий фактор — высокая конкуренция в информационном поле. Повестка дня ведущих медиа переполнена, и борьба за внимание аудитории и редакций обостряется. Чтобы пробиться в СМИ, брендам необходимо осваивать новые форматы подачи информации и выстраивать прочные отношения с журналистами. Одной из работающих стратегий становятся PR-коллаборации. Совместные инфоповоды от двух компаний, как показывает практика агентства, имеют значительно более высокие шансы на публикацию в топовых изданиях и позволяют охватить более широкую аудиторию.

Успех такого сотрудничества зависит от готовности брендов к партнерству и наличия пересекающихся ценностей или целевой аудитории. Помимо кобрендинга, у профессиональных PR-специалистов есть и другие инструменты для решения задачи конкуренции, арсенал которых постоянно пополняется.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.