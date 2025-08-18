Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину, Минстрою и «Дом. РФ» проработать меры по оживлению спроса на жилье, включая разрешение банкам расформировать антикризисные резервы и отмену надбавок к коэффициентам рисков по льготной ипотеке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол июньского совещания.

Unsplash

Резервный буфер капитала банки накапливали с декабря 2022 года по май 2025 года под кредиты с первоначальным взносом не менее 20%. Эти средства предназначены для амортизации экономических шоков, но их расформирование может помочь поддержать строительную отрасль. По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, смягчение мер потребует осторожного подхода для сохранения стабильности финансовой системы.

Сокращение выдач ипотеки связано с отменой комиссий, которые банки ранее получали от застройщиков за льготные программы. В апреле 2025 года ЦБ предложил запретить такие платежи, и с мая их отменили Сбербанк и ВТБ. Размер комиссий при выдаче льготной ипотеки в 2025 году варьировался и в среднем мог составлять порядка 5–10% и больше от суммы кредита. Он зависел от банка и условий конкретной программы.

В итоге банки повысили минимальный взнос до 30,1% (с 20,1%), а в мае 2025 года объем выдач упал на 51% в денежном выражении по сравнению с маем 2024 года — до 216,7 млрд рублей. По данным «Дом. РФ», за первое полугодие 2025 года банки выдали около 400 тыс. кредитов на 1,5 трлн руб., что на 47% меньше по сумме, чем годом ранее.

Читайте также Хуснуллин: почти каждый пятый застройщик находится в зоне риска

Девелоперы отмечают риски: 20% застройщиков сейчас в зоне банкротства, и без притока средств эта доля может вырасти до 30%. Президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко отметил, что после отмены комиссий активность в сегменте семейной ипотеки сначала выросла, но затем снизилась из-за ужесточения требований банков. Директор финтех-направления группы «Плюс», председатель правления Самолет Банка Кирилл Варенцов считает, что предложенные меры могут увеличить выдачи на 15% и более, сделав кредиты доступнее даже при низком взносе.

Однако эксперты предупреждают о рисках для банковской системы. Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что расформирование резервов может ослабить устойчивость небольших региональных банков и сократить инвестиции в другие секторы.