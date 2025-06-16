Новые правила расчета среднего заработка для определения размера выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

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Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», которое будет действовать в течение шести лет — до 1 сентября 2031 года.

Согласно новому порядку, средний месячный заработок будет рассчитываться как произведение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени применяется иной подход: средний почасовой заработок умножается на среднемесячное количество рабочих часов.

Действующий с 2007 года регламент предполагал иной алгоритм: средний дневной заработок умножался на количество подлежащих оплате дней (календарных или рабочих).

Новые правила направлены на упрощение расчетов и приведение методик к единому стандарту.