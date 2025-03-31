Правительство выступило против предложения депутатов ограничить полномочия ЦБ и расширить основания для досрочного освобождения его главы от должности, сообщает РБК со ссылкой на отзывы правительства. По словам источника издания, близкого к правительству, в кабмине «очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной».

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Первый законопроект был подготовлен фракцией «Справедливая Россия — За правду». Он предполагает дать возможность группе депутатов численностью не менее одной пятой от числа всех парламентариев право направлять в адрес президента обращение о целесообразности досрочного освобождения от должности главы ЦБ.

В правительстве посчитали, что это «создаст риск возникновения необоснованного вмешательства в деятельность Центрального банка Российской Федерации, а также нарушения принципа его независимости».

Вторая инициатива исходила от группы депутатов от КПРФ. Этот законопроект предлагает наделить Госдуму правом утверждать и отклонять основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) и, в случае отклонения, обязать ЦБ вносить обновленную редакцию в двухнедельный срок.

По мнению кабмина, это требование также не соответствуют Конституции России, которая провозглашает независимость Банка России от других органов государственной власти. «Процедура подготовки основных направлений ДКП уже предусматривает предварительное обсуждение указанного проекта на заседаниях рабочей группы с участием депутатов Государственной думы», — сказано в отзыве.