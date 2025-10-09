Правительство России подтвердило, что действующий налоговый режим для самозанятых сохранится без изменений до завершения эксперимента — до 2028 года. Об этом ТАСС сообщили в кабмине.

Freepik

В ведомстве уточнили, что пересматривать ставки и условия налогообложения не планируется. Таким образом, самозанятые по-прежнему будут платить 4% налога при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами, если их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Режим самозанятых был введен в 2019 году как эксперимент в нескольких регионах и впоследствии расширен на всю страну. Изначально он должен был действовать до 2029 года, однако Совет Федерации предлагал завершить эксперимент в 2026-м. В итоге правительство решило сохранить действующие правила еще на два года.

По данным ФНС, количество самозанятых в России на сентябрь 2025 года составляет 14,6 млн и продолжает расти. В ряде регионов их число увеличилось на десятки процентов за последний год. Например, в Нижегородской области зарегистрировано более 220 тыс. самозанятых, которые в 2024 году перечислили в бюджет около 1,2 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что продление режима создает предсказуемые условия для малого бизнеса и фрилансеров, а также стимулирует легализацию доходов в сфере услуг.

На днях газета «Ведомости» обратила внимание, что ФНС запустила опрос самозанятых в личных кабинетах «Мой налог» о желаемом проценте НПД, предлагая выбрать значение от 0% до «свыше 20%». Также налоговая уточнила, что они планируют сделать, если условия режима станут неприемлемыми — например, уйти в тень, перейти на другой налоговый режим или прекратить деятельность.