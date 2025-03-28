Правительство поддержало предложение Минэкономразвития и продлило эксперимент по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств до 1 апреля 2028 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. Эксперимент проводится с 2022 года, его инициатором и единственным участником является ООО «Яндекс. Испытания».

Фото: Freepik

«Скорейшее внедрение высокоавтоматизированных транспортных средств имеет большое значение для развития нескольких ключевых отраслей экономики. Технология существенно влияет на эффективность логистических процессов, способствует повышению безопасности дорожного движения, а также снижает остроту кадрового дефицита», — отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Роботакси проходят тестирование в Москве, на федеральной территории «Сириус» и в Иннополисе. В Минэке добавили, что в рамках эксперимента совершено более 100 тыс. поездок, а общий пробег превысил 8 млн км. Кроме того, впервые было апробировано автоматизированное управление без водителя в машине.

Правительство также внесло изменения в программу эксперимента. По словам директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимира Волошина, теперь «расширены и уточнены показатели эффективности, что необходимо для фиксации достижения отдельных задач и проверки гипотез».

В августе 2024 года Cruise, дочерняя компания General Motors по производству беспилотных автомобилей, сообщила, что подписала многолетнее соглашение с гигантом Uber. Cruise планировала представить свои роботакси на платформе Uber в 2025 году.