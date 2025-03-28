Правительство поддержало предложение Минэкономразвития и продлило эксперимент по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств до 1 апреля 2028 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. Эксперимент проводится с 2022 года, его инициатором и единственным участником является ООО «Яндекс. Испытания».
«Скорейшее внедрение высокоавтоматизированных транспортных средств имеет большое значение для развития нескольких ключевых отраслей экономики. Технология существенно влияет на эффективность логистических процессов, способствует повышению безопасности дорожного движения, а также снижает остроту кадрового дефицита», — отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Роботакси проходят тестирование в Москве, на федеральной территории «Сириус» и в Иннополисе. В Минэке добавили, что в рамках эксперимента совершено более 100 тыс. поездок, а общий пробег превысил 8 млн км. Кроме того, впервые было апробировано автоматизированное управление без водителя в машине.
Правительство также внесло изменения в программу эксперимента. По словам директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимира Волошина, теперь «расширены и уточнены показатели эффективности, что необходимо для фиксации достижения отдельных задач и проверки гипотез».
В августе 2024 года Cruise, дочерняя компания General Motors по производству беспилотных автомобилей, сообщила, что подписала многолетнее соглашение с гигантом Uber. Cruise планировала представить свои роботакси на платформе Uber в 2025 году.