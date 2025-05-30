Российский кабмин возобновляет финансирование особо значимых ИТ-проектов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. На вторую волну финансирования выделяется 3,2 млрд руб. через РФРИТ и фонд «Сколково», а общий объем средств с учетом бюджетов компаний составит 33 млрд руб. Гранты от государства выдадут до 1 июня.

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Деньги в первую очередь пойдут на внедрение софта якорными заказчиками, а не на разработку. При этом 26,2 млрд руб. на реализацию проектов заложено из средств компаний-заказчиков, таких как «Автотор», «ДСТ-Урал», «Ростелеком».

Большая часть из 49 запланированных проектов должна быть реализована до 2027 года. Грантополучатели могут переносить сроки не более чем на полгода, иначе к ним применят санкции, уточнили в аппарате.

Минцифры подчеркивает высокий спрос на промышленное ПО для автоматизации производства и строгий отбор проектов с оценкой их эффективности.

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Эксперты отмечают сложности с грантами РФРИТ из-за строгой отчетности и рисков возврата средств при низкой коммерциализации, что сдерживает интерес разработчиков.