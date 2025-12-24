Праздничный сезон — не только время подарков, но и золотая пора для онлайн-аферистов. Специалисты RuStore и F6 предупреждают: в 2025 году мошенники стали действовать изобретательнее, активно используя новогоднюю тематику и маскируясь под известные бренды. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Излюбленная тактика мошенников — создание сайтов-двойников, которые визуально неотличимы от настоящих магазинов, банков или сервисов. Количество таких подделок на один бренд выросло в среднем с 10 до 11 тыс. Особенно часто мишенью становятся ритейл, финансовый сектор и популярные онлайн-платформы.

Среди новых трендов выделяются несколько хитовых схем:

Фальшивый «Тайный Санта»: Душевные сайты, предлагающие поучаствовать в обмене подарками, на деле собирают личные данные и перенаправляют жертв в фишинговые Telegram-каналы.

Ложные розыгрыши: Сообщения о неожиданном выигрыше, для получения которого требуется оплатить «сбор» или «доставку». Одна такая кампания в декабре принесла злоумышленникам около 200 тыс. руб.

Гастрономический скам: В Telegram появляются каналы, продающие дешевую икру и морепродукты от лица дальневосточных производителей. После предоплаты покупатель исчезает из диалога.

Арендные аферы: Фейковые сервисы бронирования предлагают снять домик на праздники. С начала осени через одну из таких сетей было похищено более 2,3 млн руб.

Эксперты отмечают и резкий рост — почти в 6 раз — сайтов, маскирующихся под легитимные бренды для распространения вредоносного ПО, нацеленного на устройства Android.

Как защититься? Специалисты дают несколько ключевых советов:

1. Всегда проверяйте источник: скачивайте приложения только из официальных магазинов, а перед покупкой изучайте отзывы о сайте или продавце.

2. Будьте скептичны к невероятным предложениям: 100% предоплата от неизвестного лица, подозрительно низкие цены и требования оплатить «выигрыш» — явные признаки обмана.

3. Внимательно проверяйте адрес сайта и дату его создания с помощью специальных сервисов. Мошенники часто используют свежие домены.

4. Не переходите по сомнительным ссылкам в мессенджерах и соцсетях, какими бы заманчивыми ни были предложения.

Руководитель департамента Digital Risk Protection F6 Станислав Гончаров подчеркивает, что в праздничной суете люди особенно уязвимы. Простая бдительность и проверка информации могут уберечь не только деньги, но и новогоднее настроение.