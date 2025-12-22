Новогодние каникулы все чаще проходят вне дома — и это уже влияет не только на рынок внутреннего туризма, но и на рынок труда. Как следует из совместного исследования «Авито Путешествия» и «Авито Подработка», рост поездок россиян в период праздников привел к заметному увеличению спроса на сезонную занятость, прежде всего в сфере организации выездных мероприятий и праздничных программ. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

По данным сервисов бронирования, на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года спрос на размещение заметно вырос. Число бронирований загородных домов увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом, посуточных квартир — на 11%, а отелей — в два раза. Это означает не просто рост поездок, а смещение формата празднования — из городских ресторанов и квартир в арендованные пространства за городом и в туристических регионах.

Наибольший спрос на аренду квартир пришелся на Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край и Татарстан. В сегменте загородных домов лидируют Карелия и Карачаево-Черкессия, а среди отелей впереди Подмосковье и Ленобласть.

Праздники в дороге — работа на выезде

На фоне роста поездок бизнес начал активнее искать людей для временной занятости. В начале декабря спрос на исполнителей в сфере организации мероприятий вырос более чем в два раза год к году. Речь идет прежде всего о ведущих, аниматорах и актерах, которые работают не на стационарных площадках, а в коттеджах, апартаментах и отелях, где теперь все чаще встречают Новый год.

Актер-ведущий (Дед Мороз), Санкт-Петербург

Компания ищет исполнителя для участия в новогодних мероприятиях в роли Деда Мороза. В задачи входит проведение праздничных программ, работа с детской и взрослой аудиторией, поддержание сценария и импровизация в зависимости от формата события. Формат занятости — частичная, в период с середины декабря до начала января. Потенциальный доход за сезон может варьироваться от 60 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от количества мероприятий.

Аниматор для городских новогодних программ, Краснодар

В Краснодаре бизнес размещает сразу несколько вакансий для аниматоров, задействованных в детских и семейных новогодних мероприятиях. Исполнителям предстоит работать на городских площадках, взаимодействовать с аудиторией и создавать праздничную атмосферу. Оплата, как правило, сдельная, а заявленный доход может достигать 200 тыс. рублей в месяц при высокой загрузке.

Аниматоры новогодних персонажей, Екатеринбург

Компания, специализирующаяся на детских праздниках, ищет исполнителей на роли Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей. В обязанности входит проведение утренников и участие в выездных мероприятиях. Работа носит сезонный характер с пиком нагрузки в конце декабря. Средний доход за период с 20 по 31 декабря оценивается примерно в 40 тыс. рублей, включая работу в новогоднюю ночь.

Если раньше основные новогодние заказы концентрировались в городах, то теперь значительная часть работы сместилась туда, где отдыхают сами клиенты. Это требует мобильности и гибкого графика, но и расширяет возможности для заработка.

Сезонный доход вместо каникул

В крупных городах бизнес предлагает краткосрочные форматы занятости с высокой нагрузкой в конце декабря и начале января. В регионах востребованы выездные команды для детских и семейных мероприятий. Доход в таких проектах напрямую зависит от количества выходов и формата праздников — от камерных домашних вечеринок до массовых программ.

Эксперты отмечают, что подобные подработки все чаще выбирают молодые люди. Для них сезонная занятость становится способом совместить праздники с доходом и попробовать себя в нестандартных ролях, не привязываясь к долгосрочному контракту.