Американская инвестиционная компания SMG Capital, принадлежащая технологическому предпринимателю и партнеру венчурного фонда The Garage Syndicate Сергею Мосунову, заключила сделку по покупке люксового бренда Fabergé у британской группы Gemfields за $50 млн.

Лилия Витоль/pinterest.com

Согласно условиям соглашения, $45 млн будут выплачены единовременно, а оставшиеся $5 млн поступят в виде ежеквартальных отчислений (8% от выручки Fabergé). Сделка должна завершиться в конце августа.

Мосунов назвал приобретение бренда «большой честью», подчеркнув его мировую известность и наследие. Gemfields, владевшая Fabergé более 10 лет, столкнулась с финансовыми трудностями — по итогам 2024 года убыток компании составил $100,8 млн. Гендиректор группы Шон Гилбертсон заявил, что продажа знаменует «конец эпохи» для компании.