Бывший фармацевтический руководитель Мартин Шкрели, более известный как «Фарма Бро», объявил, что стал отцом. В видео на X он представил своего новорожденного сына с необычным именем — Торка «EZMONEY$TAXX» Шкрели. Пока неизвестно, появится ли это эксцентричное прозвище в официальных документах.

Мартин Шкрели. Фото: Bloomberg, Getty Images

Под постом в соцсетях последовала волна шуток и комментариев. Один из пользователей написал, что «не знал, что беременность может длиться 27 месяцев», на что Шкрели ответил: «Кто говорил про человека?». Другой заметил, что младенец выглядит «злобным» и предсказал ему «состояние на убийстве стариков», получив от Шкрели короткое «Хахахаха, дебил».

О матери ребенка информации нет, но сам Шкрели давно вызывает повышенное внимание к своей личной жизни. После выхода из тюрьмы он даже создал Google-таблицу, где женщины могли записываться к нему на свидания. Анкета включала вопросы о внешности, готовности к командировкам и личных интересах, а расписание встреч растягивалось на недели.

История отношений Шкрели также была связана с журналисткой Bloomberg Кристи Смайт. Освещая его арест и судебный процесс, она влюбилась в него, ушла с работы, развелась и публично призналась в чувствах. Их роман получил широкую огласку после публикации в Elle в 2020 году, хотя позже Шкрели дистанцировался от нее через адвоката.

Скандальная репутация Шкрели уходит корнями в 2015 год, когда он возглавлял Turing Pharmaceuticals и поднял цену на жизненно важный препарат «Дараприм» почти на 4000% — с $13,50 до $750 за таблетку. Это вызвало международное возмущение и сделало его символом жадности фармкомпаний. Позже он был осужден за мошенничество с ценными бумагами и отсидел более четырех лет в тюрьме.

Сегодня 42-летний Шкрели остается фигурой, разделяющей общественное мнение. Несмотря на пожизненный запрет работать в фармацевтике и обязанность возместить $64,6 млн, он продолжает активно общаться в интернете, провоцировать аудиторию и привлекать внимание. Объявление о рождении ребенка с вызывающим именем лишь подтверждает, что «Фарма Бро» не собирается отказываться от образа скандалиста.