Участники конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» смогут продвигать свои услуги на платформе «Авито» — об этом сообщили в пресс-службе компании. Участников шорт-листа по итогам оценки проектов ждет консультация по стратегии, победителей — поддержка: бюджет на продвижение, аналитика, сессии по стратегическому разбора бизнеса.

Unsplash

Партнерами мероприятия выступают «Авито Услуги», Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива».

100 победителей конкурса получат 1 млн руб. от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Их имена будут объявлены в рамках форума молодых предпринимателей, который состоится в мае 2026 года в Москве. Вместе с грантами лауреаты получат возможность бесплатно пройти специальную акселерационную программу Корпорации МСП.

В 2026 году в конкурсе «Создай НАШЕ» увеличен максимальный возраст конкурсантов. Подавать заявки теперь могут начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет. Заявиться можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет».

По словам заместителя генерального директора Корпорации МСП Юлии Ждан, развитие креативных индустрий в России сегодня находится в руках молодежи: доля молодых предпринимателей до 35 лет в этой сфере в два раза больше, чем среди возрастной группы старше 36 лет.

Как в свою очередь отмечает директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко, в 2025 году услуги креативного сектора продемонстрировали динамичное развитие: «Спрос на задачи в сфере ИТ, дизайна и маркетинга вырос в два раза по сравнению с прошлым периодом. Цифровые платформы развивают креативное предпринимательство, стирая границы и кратно ускоряя весь процесс работы с заказчиками», — отметил он.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.