Почти треть российских предпринимателей малого и среднего бизнеса считают обществознание наиболее полезным школьным предметом, поскольку оно помогает в решении правовых, налоговых и этических задач. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного в августе сервисом бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» среди 1250 респондентов по всей России, сообщает газета «Ведомости».

Unsplash

В опросе математика заняла второе место по полезности — ее отметили 20% участников, подчеркнув, что изучение формул и логики способствует финансовым расчетам, планированию и оценке рисков. На третьей позиции оказалась физкультура с 13% голосов: респонденты сравнили бизнес с постоянным бегом, где требуется поддерживать форму на протяжении всего пути. Далее идут труд (10%), физика и биология (по 8%), а также литература (5%).

Среди навыков, приобретенных в школьные годы, лидирует самоорганизация — ее указали 30% опрошенных. Далее следуют умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах (23%), способность находить общий язык с разными людьми (15%) и навык быстрого поиска информации (12%).

Член генсовета «Деловой России», исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов полагает, что математика учит видеть мир через призму логики и структуры. По его мнению, литература развивает эмоциональный интеллект, а история снижает наивность, напоминая о цикличности мира. Руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова предложила усилить в школах финансовую грамотность, чтобы выпускники лучше ориентировались в инвестициях и кредитах, избегая обмана.