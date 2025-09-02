Предприниматели получили возможность размещать в «Яндекс Картах» собственные 3D-модели зданий. Для этого необходимо изучить технические требования и загрузить объект через специальную форму на сайте. Такие модели сделают карту более реалистичной, а компании могут использовать их, чтобы выгодно выделить свои заведения среди конкурентов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Geojango Maps, Unsplash

Принимаются 3D-модели городских ориентиров: это могут быть достопримечательности, здания с необычной архитектурой, а также бизнесы и заведения, которые помогают ориентироваться на местности и формируют узнаваемый облик города.

Сейчас пользователи могут загружать только одноцветные 3D-модели. После отправки все объекты проходят проверку модераторами на соответствие техническим требованиям. При этом модель должна отражать характерные черты здания, но без излишней детализации, чтобы не перегружать устройства.

В «Яндекс Картах» уже представлено около 600 детализированных 3D-моделей зданий по всей стране, созданных командой картографических дизайнеров сервиса. Теперь возможность загружать собственные модели стала ещё одним инструментом для актуализации карт. Ежедневно пользователи вносят свыше 50 тысяч правок через «Народную карту» — от указания номеров домов до добавления скамеек.