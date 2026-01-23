Согласно исследованию онлайн-сервиса для ведения бухгалтерии «Мое дело», более половины предпринимателей (53%) рассчитывают увеличить выручку в 2026 году, при этом каждый пятый (20%) задумывается о выходе в новые регионы или расширении своего бизнеса. Подробности — в распоряжении « Инка ».

Vlad Deep/Unsplash

Половина (50%) опрошенных предпринимателей назвали главным желанием в новом году иметь возможность строить планы без неожиданных авралов и постоянных изменений.

При этом в 2026 году многие предприниматели хотят сосредоточиться на жизни вне бизнеса: здоровье, семье, качественном отдыхе. Так, значительная часть (38%) мечтает о полноценном отпуске, в котором можно отключиться от работы. 38% в новом году желают, чтобы работа снова стала приносить удовольствие. Внимание к семье, близким и собственному здоровью отметили по 35% участников опроса.

Хотя 55% компаний зафиксировали рост выручки в 2025 году, он был в основном умеренным. В связи с этим фокус на 2026 год смещается: 47% предпринимателей планируют оптимизировать расходы и внутренние процессы, а 35% хотят сохранить текущую команду и достигнутые результаты. Только 13% респондентов намерены активно нанимать новых сотрудников.

Само понятие успешного года для бизнеса тоже меняется. Если для 62% прибыль остается главным мерилом, то для 42% важнее всего стабильность и предсказуемость. Предприниматели также ценят самостоятельность команды (24%), увеличение личного времени (22%) и способность адаптироваться к внешним изменениям (17%).

От своих коллективов в новом году бизнес ждет в первую очередь надежности (28%) и инициативности (22%). При этом предприниматели отмечают, что им не хватает инструментов для уверенного принятия решений (33%), свободы от операционной рутины (25%) и защиты от неожиданных изменений, например, в налогообложении (23%).

