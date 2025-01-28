«Яндекс» выпустил бесплатный курс о том, как безопасно работать с персональными данными. По словам представителей компании, он будет актуален для представителей малого и среднего бизнеса, а также сотрудников некоммерческих организаций и социальных учреждений. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Программа курса ориентирована на тех, кто в работе часто сталкивается с персональными данными. В частности, она будет полезна руководителям и юристам компаний, сотрудникам отделов кадров и HR-департаментов, индивидуальным предпринимателям и фрилансерам, специалистам по информационной безопасности.

В реестре Роскомнадзора числится более 927 тыс. операторов персональных данных. С такими сведениями сталкиваются почти все компании, от крупного бизнеса до некоммерческих организаций, так как они как минимум обрабатывают информацию о своих сотрудниках.

Помимо этого, многие имеют дело с данными о клиентах, такими как адреса электронной почты, имена и номера телефонов. CEO «Яндекс Практикума» Илья Курмышев отметил, что далеко не все представители бизнеса знают, как правильно работать с такой информацией.

Согласно оценкам «Сбера», 2023 год стал рекордным по количеству утечек данных, которые в большинстве случаев допускали интернет-магазины и медицинские учреждения. В открытом доступе оказалось около 3,5 млрд строк, содержащих персональные данные жителей России.

С 2023 года количество утечек корпоративных данных возросло на 60%. Топ-3 отраслей, подвергшихся наибольшему количеству атак, возглавили финансовые организации, компании в сфере недвижимости и IT-компании.

При работе с персональными данными важно учитывать много нюансов, начиная с момента их сбора. Кроме того, компании должны иметь законное основание на их обработку.

На курсе эксперты будут обучать основным принципам работы с такой информацией, например минимизацией ее объема и правилами корректной обработки персональных данных.

Учебная программа разработана юристами «Яндекса», ее можно пройти на платформе «Яндекс Практикума». Программа рассчитана на три часа, приступить к обучению можно в любое время, а доступ к материалам сохранится и после его завершения.

Напомним, что, по данным Роскомнадзора, за 2024 год произошло 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 млн записей о россиянах. Эту информацию злоумышленники могут использовать для проведения фишинговых атак и реализации различных мошеннических схем, в том числе с использованием методов социальной инженерии.