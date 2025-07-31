На рынок США выходит компания Robosculptor со своим массажным роботом на базе ИИ. Устройство призвано решить несколько ключевых проблем традиционного массажа: непостоянство качества услуги, усталость специалиста и дискомфорт некоторых клиентов от прикосновений. Робот предлагает не имитацию человеческих рук, а технологически выверенный и всегда одинаковый результат.

roboSculptor

Принцип работы Robosculptor основан на технологиях компьютерного зрения. Перед началом сеанса камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту в реальном времени. Затем ИИ-модель анализирует карту и направляет роботизированную руку с силиконовым наконечником для выполнения одной из заданных программ, например «Внутренний покой». Это гарантирует, что каждый сеанс будет идентичен предыдущему.

Робот может проводить до 240 сеансов в месяц, что в три раза превышает среднюю производительность человека-массажиста. Это позволяет владельцам фитнес-центров и спа-салонов, на которых ориентирован продукт, снизить затраты и повысить рентабельность. Робот не устает, не имеет «плохих дней» и обеспечивает стабильное качество работы.

Продукт также нацелен на новую аудиторию. Люди, испытывающие социальную тревожность или просто не любящие прикосновения незнакомцев, получают возможность воспользоваться услугой массажа. Для них отсутствие другого человека в комнате является решающим фактором. Таким образом, Robosculptor не только автоматизирует процесс, но и расширяет рынок.

Несмотря на заявления компании, что робот не заменит экспертов-людей и предназначен для более простых видов массажа, существуют опасения по поводу вытеснения специалистов. В погоне за эффективностью некоторые салоны могут сократить штат. Однако, пока технология развивается, у клиентов остается выбор между предсказуемостью робота и эмпатией живого терапевта.