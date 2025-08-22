Компания Human Mobile Devices (HMD) представила HMD Fuse — первый в мире смартфон, разработанный специально для детей, со встроенной системой блокировки контента для взрослых. Устройство, созданное в партнерстве с экспертами по онлайн-безопасности SafeToNet и оператором Vodafone, должно помочь справиться с проблемой неограниченного доступа детей к контенту 18+.

HMD

Исследование Vodafone показало, что каждый пятый ребенок в возрасте 11−17 лет чувствовал давление, заставляющее его делиться откровенными изображениями. 85% родителей планируют купить ребенку телефон перед школой, но 46% из них обеспокоены получением их детьми неприемлемых изображений. HMD Fuse решает эту проблему на аппаратном уровне.

В смартфон встроена технология HarmBlock+ AI. Этот искусственный интеллект, обученный на 22 млн изображений, в режиме реального времени блокирует создание, отправку, просмотр и сохранение обнаженного контента. Система работает на уровне операционной системы во всех приложениях, включая камеру и даже прямые трансляции. Обойти эту защиту, в отличие от обычных приложений родительского контроля, невозможно.

Уникальность HMD Fuse заключается в его адаптивности. Изначально это может быть простой «кнопочный» телефон для звонков, сообщений и отслеживания местоположения. По мере взросления ребенка родители могут постепенно разблокировать новые функции: доступ к приложениям, камере, интернету. Родительский контроль позволяет управлять приложениями, устанавливать лимиты экранного времени и создавать «белые списки» контактов.

HMD создает новую категорию устройств. Телефон запущен эксклюзивно в Великобритании с оператором Vodafone. В ближайшие месяцы планируется выход на рынки других стран, начиная с Австралии. Этот запуск является ответом на запрос 37 тыс. родителей и детей, опрошенных HMD, которые заявили об отсутствии на рынке устройства, которому они могли бы полностью доверять.

