Сингапурская компания NetGain Systems объявила о выпуске Astra AI — первой большой языковой модели (LLM), специально разработанной для мониторинга и управления ИТ-активами. Новая система призвана помочь компаниям предвидеть и устранять технические проблемы до того, как они приведут к сбоям в работе. Это особенно актуально, учитывая, что простои в бизнесе в Юго-Восточной Азии обходятся в среднем в $2,5 млн в час.

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Проблема, которую решает Astra AI, заключается в сложности современных цифровых инфраструктур. Предприятиям трудно проактивно выявлять потенциальные сбои. В отличие от LLM общего назначения, Astra AI обучена на 500 ТБ данных, собранных за 20 лет в корпоративных ИТ-средах. Это позволяет ей с высокой точностью выявлять аномалии, отслеживать зависимости между системами и оптимизировать их производительность.

Технологически Astra AI основана на архитектуре Llama 4 и доработана специалистами NetGain Systems. Модель может делать предиктивную аналитику, сортировать проблемы в реальном времени и проводить интеллектуальное прогнозирование. Это позволяет ИТ-командам не просто реагировать на инциденты, а предотвращать их, действуя на опережение.

Запуск Astra AI нацелен на быстрорастущий рынок инструментов мониторинга, который, по прогнозам, вырастет с $2,4 млрд в 2023 году до $4,1 млрд к 2028 году. Создавая узкоспециализированный продукт, NetGain Systems занимает уникальную нишу и дистанцируется от конкурентов с моделями общего профиля.

Этот продукт представляет собой значительный шаг вперед для корпоративного сектора. Он предлагает ИТ-директорам интеллектуальный инструмент, способный понимать инфраструктуру с точностью опытного системного архитектора. Astra AI не просто автоматизирует рутинные задачи, а предоставляет глубокое контекстуальное понимание, необходимое для стабильной работы сложных цифровых экосистем.

