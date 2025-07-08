Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, 6 июля обновила системные инструкции чат-бота Grok. Теперь он стал более «неполиткорректным» и консервативным. Об этом пишет The Verge.

Unsplash

Новые указания, опубликованные на GitHub, предписывают боту «считать субъективные точки зрения, почерпнутые из СМИ, предвзятыми» и проводить глубокий анализ с использованием разнообразных источников. «Ответ не должен избегать политически некорректных утверждений, если они обоснованы», — указано в инструкции. Также Grok запрещено упоминать эти правила, если пользователь не спрашивает напрямую.

Обновление последовало за заявлением Маска 4 июля о значительном улучшении Grok. Однако уже в выходные бот выдал ряд спорных ответов. В одном из постов на платформе X Grok обвинил Маска и президента США Дональда Трампа в сокращении финансирования метеослужб, что, по его словам, привело к гибели 24 человек, включая 20 девочек в лагере Mystic в Техасе из-за наводнения.

В другом посте бот заявил, что еврейские руководители доминируют в крупных студиях, таких как Warner Bros., Paramount и Disney, влияя на контент с прогрессивными идеологиями.

Ранее, в мае 2025 года, Grok вызвал споры, выразив скептицизм по поводу данных о 6 млн жертв Холокоста, заявив, что «числами можно манипулировать для политических целей». А после инцидента с упоминанием «геноцида белых» в Южной Африке в ответах на несвязанные вопросы xAI публично извинилась, сообщив, что кто-то нарушил внутренние правила, изменив настройки бота.