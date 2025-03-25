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Премия Generation AI Awards открыла прием заявок от проектов на базе генеративного ИИ

Премия Generation AI Awards открыла прием заявок от проектов на базе генеративного ИИ

Первая некоммерческая премия Generation AI Awards 2025, посвященная применению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе, открывает прием заявок. Лучшие работы будут выбирать признанные эксперты рынка из Just AI, «Яндекса», SberDevices, T-Bank, Альфа-банка, фондов «Сколково» и Brio Capital, «Северстали» и других компаний. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Прием заявок на премию проводится в 12 номинациях, среди которых: лучший проект в области генеративного ИИ, технологический прорыв года, лучший стартап, лучшая инхаус-разработка, амбассадор GenAI-изменений, лучшая команда.

Поданные на премию заявки получат объективную оценку жюри с позиции технологической зрелости проекта, экономического потенциала и перспектив масштабирования.

Свои заявки на Generation AI Awards можно направлять до 15 мая. А торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 26 июня на конференции по генеративному и разговорному AI Conversations от Just AI в Санкт-Петербурге.

«В генеративном ИИ много хайпа, красивых демо-проектов и мало проектов с результатом. Хотелось бы увидеть кейсы, которые реально меняют бизнес или продукт, и это выражается в метриках», — заявил Head of AI в T-Bank Виктор Тарнавский.

Ежемесячно в России появляются свежие кейсы и новые проекты на базе GenAI, отмечает в свою очередь сооснователь Just AI Кирилл Петров. Он полагает, что рынок демонстрирует не только кратный экономический рост, но и определенную технологическую зрелость. Поэтому в компании считают важной и своевременной задачей сбор и демонстрацию самых прорывных проектов, которые меняют привычный взгляд на продукты, процессы и клиентский сервис.

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