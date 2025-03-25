Первая некоммерческая премия Generation AI Awards 2025, посвященная применению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе, открывает прием заявок. Лучшие работы будут выбирать признанные эксперты рынка из Just AI, «Яндекса», SberDevices, T-Bank, Альфа-банка, фондов «Сколково» и Brio Capital, «Северстали» и других компаний. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Прием заявок на премию проводится в 12 номинациях, среди которых: лучший проект в области генеративного ИИ, технологический прорыв года, лучший стартап, лучшая инхаус-разработка, амбассадор GenAI-изменений, лучшая команда.

Поданные на премию заявки получат объективную оценку жюри с позиции технологической зрелости проекта, экономического потенциала и перспектив масштабирования.

Свои заявки на Generation AI Awards можно направлять до 15 мая. А торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 26 июня на конференции по генеративному и разговорному AI Conversations от Just AI в Санкт-Петербурге.

«В генеративном ИИ много хайпа, красивых демо-проектов и мало проектов с результатом. Хотелось бы увидеть кейсы, которые реально меняют бизнес или продукт, и это выражается в метриках», — заявил Head of AI в T-Bank Виктор Тарнавский.

Ежемесячно в России появляются свежие кейсы и новые проекты на базе GenAI, отмечает в свою очередь сооснователь Just AI Кирилл Петров. Он полагает, что рынок демонстрирует не только кратный экономический рост, но и определенную технологическую зрелость. Поэтому в компании считают важной и своевременной задачей сбор и демонстрацию самых прорывных проектов, которые меняют привычный взгляд на продукты, процессы и клиентский сервис.