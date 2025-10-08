В октябре 2025 года МТС объявила о масштабном ребрендинге: все бизнес-вертикали «Экосистемы МТС» перейдут под самостоятельные бренды, за исключением банка. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал президент экосистемы Ровшан Алиев. Новая структура компании призвана улучшить рыночное позиционирование и дать мощный импульс для развития.

Масштабная реструктуризация МТС

Одним из ключевых шагов реструктуризации стало выделение традиционных телекоммуникационных активов в отдельную юридическую структуру, а также формирование «Экосистемы МТС», которая объединяет проекты и направления, выходящие за рамки классического телеком-рынка.

В рамках реорганизации МТС приняла решение закрыть или приостановить ряд непрофильных или слабоэффективных проектов. Среди них — «Умный дом», сервисы для автомобилей («Авто»), проект Nuum, а также B2C-платформа «Тревел». Эти меры позволили освободить инвестиционные ресурсы, которые теперь направлены на развитие основных и перспективных направлений бизнеса.

Кроме того, до конца года «Экосистема МТС» поменяет свое название на Erion (сочетание Era и Ion как определение новой эры, заряженной в будущее).

«Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд. Каждая из вертикалей будет также иметь свой бренд, за исключением МТС-банка, который сохраняет преемственность МТС. У медиахолдинга будет свой новый бренд, «Юрент» — вернется к самостоятельному бренду, но в составе Erion, AdTech тоже поменяет бренд. МТС останется за телекомом, MTS Web Services (MWS) и так технологичен и прекрасен», — поделился подробностями Алиев.

Четыре ядра экосистемы

«Экосистема МТС» теперь состоит из пяти ключевых бизнес-направлений:

Финтех — развивается для обеспечения экономии и удобства в повседневной жизни клиентов через финансовые сервисы;

Funtech (Фантех)— направление, направленное на повышение лояльности клиентов за счет развлекательных и цифровых сервисов;

ИТ — отвечает за технологическую инфраструктуру, обеспечивая интеграцию и удобство использования всех сервисов компании через единую платформу;

Adtech (рекламный бизнес) — выступает связующим звеном для построения партнерства и монетизации;

кикшеринг «Юрент» — сервис аренды электросамокатов через мобильное приложение, который позволяет брать транспорт в одной точке города и оставлять в другой, оплачивая поминутно.

Отдельно в МТС, но не в экосистему входит направление Телеком, которое предоставляет основную клиентскую базу и стабильный денежный поток.

«Стратегически компании развивались как продукты, выросшие на базе телекома. Это хорошо на старте, когда телеком дает отличную базу, но минусом является недостаток независимости, самостоятельности на агрессивном рынке. Теперь мы хотим, чтобы бизнесы стали полноценными, самостоятельными игроками», — отметил Алиев.

МТС также провела ребрендинг дочерних компаний, убрав из их названий приставку «МТС». Это решение призвано подчеркнуть их самостоятельность и независимость, а также повысить гибкость и скорость принятия решений в рамках каждой компании.

Финансовые показатели и инвестиции

По итогам последнего периода группа МТС зафиксировала значительное снижение чистой прибыли — на 84%. Это связано с уменьшением выручки в телеком-сегменте и одновременным ростом операционных расходов, вызванных активными инвестициями в развитие экосистемных проектов.

Ровшан Алиев объясняет, что такие временные финансовые трудности являются частью долгосрочной стратегии компании, направленной на укрепление позиций на рынке и создание конкурентоспособной экосистемы.

Подготовка к IPO и стратегические цели

Выход на IPO для компании — это не просто способ привлечения капитала, но и важный показатель зрелости бизнеса, добавил Алиев. Участие в публичном рынке поможет МТС укрепить доверие инвесторов и подтвердить свою готовность к новым масштабным вызовам и развитию.

«IPO не самоцель и никогда ею не было. Я много делал IPO в своей жизни, и для меня IPO — это некое участие в рейтинге», — поделился президент «Экосистемы МТС».