Поездки и прогулки по городу теперь можно планировать в режиме живого диалога. Сервис «Яндекс Карты» запустили встроенного ИИ-помощника на базе Alice AI — достаточно нажать на иконку «Спросить AI», и можно беседовать с картой как с личным консьержем. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Новый городской ИИ-помощник заточен под досуг и сложные сценарии, где обычного поиска недостаточно. Спросите «куда сходить с ребенком в субботу вечером в моем районе?» или «где встретиться, если я живу на Соколе, а друзья — на Белорусской?» — и получите готовый план с парками, кафе и музеями, разложенными по категориям. Можно даже заказать целый маршрут: «Составь план дня в Переделкино» или «Распиши по часам, что посмотреть за день в Волгограде».

Общение не заканчивается одним ответом. Уточняйте детали — «покажи варианты ближе к метро» или «хочу активнее» — и ИИ мгновенно скорректирует подборку. Понравилось место? Прямо из чата можно перейти к его карточке, почитать отзывы, посмотреть фото и проложить маршрут.

За умными ответами стоит Alice AI, которая анализирует не только ваш запрос, но и описания заведений, отзывы и контекст. А в будущем ИИ научится не только советовать, но и действовать: бронировать столики, записывать к мастеру и строить маршруты с учетом пользовательских предпочтений.