Приложение для отслеживания фитнес-активности Strava намерено провести первичное публичное размещение акций, сообщает The Financial Times. Компания из Сан-Франциско, оцененная в $2,2 млрд, хочет привлечь капитал на фоне стремительного роста пользовательской базы.

Freepik

Генеральный директор Майкл Мартин заявил изданию, что листинг запланирован «в определенный момент», не уточнив конкретные сроки. За Strava стоят крупные венчурные фонды Sequoia Capital, TCV и Jackson Square Ventures, которые поддерживают 16-летний проект с момента его основания.

По данным аналитической компании Sensor Tower, ежемесячная аудитория сервиса достигла 50 млн активных пользователей в 2025 году. Это почти вдвое превышает показатели ближайшего конкурента. Число загрузок выросло на 80% в годовом выражении.

Популярность приложения связывают с изменением социальных привычек поколения Z (зумеров), которое предпочитает форматы общения без употребления алкоголя. Молодые люди все чаще объединяются в беговые клубы, видя в них возможность для знакомств и поддержки ментального здоровья. Одним из индикаторов тренда стал скачок заявок на участие в Лондонском марафоне 2026 года — их количество увеличилось на 31 п.п. и составило 1,1 млн человек.

Бизнес-модель Strava строится на платных подписках и рекламных партнерствах. Sensor Tower оценивает потребительские расходы на премиум-версию приложения за девять месяцев более чем в $180 млн. Представители компании утверждают, что реальная выручка значительно выше этой цифры. Дополнительный доход приносят спонсорские челленджи и сотрудничество с брендами спортивной индустрии.