Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам автоматически списывать средства за онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователь удалил из личного кабинета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Freepik

Согласно закону, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Ограничения распространяются на услуги, оказываемые по абонентским договорам через сайты, приложения и другие цифровые платформы. Поставщики будут обязаны обеспечить пользователям возможность отказа от подписки в электронной форме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что граждане часто жалуются на автоматическое продление подписок и списание средств без уведомления. Законопроект был внесен в парламент летом и принят в сентябре 2024 года.

