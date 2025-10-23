В России резко вырос интерес к яхтенному туризму: все больше людей выбирают отдых на воде, однако развитие инфраструктуры серьезно отстает от спроса. Об этом говорится в аналитике Российского союза туриндустрии (РСТ).

По оценкам РСТ, за последние три года интерес к яхтенным путешествиям увеличился более чем в два раза. Все чаще россияне арендуют яхты не только за рубежом, но и внутри страны — на Черном море, в Санкт-Петербурге, Карелии и на Волге. Количество зарегистрированных маломерных судов в России достигло 1,55 млн, что на 36 тыс. больше, чем пять лет назад.

Однако при росте числа судов и туристов инфраструктура остается крайне ограниченной. Современных оборудованных стоянок для яхт в стране единицы. Большинство действующих причалов были построены еще в советское время и нуждаются в капитальном ремонте.

По словам экспертов, одна из главных проблем — отсутствие нормативной базы. Водные объекты находятся в федеральной собственности, и процесс согласования строительства новых причалов требует одобрения сразу нескольких ведомств. Это затягивает запуск проектов на годы.

Кроме того, в России пока нет развитой сети сервисных центров, ремонтных баз и стоянок по маршрутам яхтенных путешествий. Не хватает заправок, спасательных служб, гостиниц и объектов досуга для экипажей и туристов.

При этом рынок яхтенного туризма рассматривается как перспективное направление внутреннего туризма. Развитие инфраструктуры способно привлечь инвестиции, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления в регионах.

Для формирования полноценного рынка яхтенного туризма специалисты предлагают:

внести изменения в Водный кодекс и упростить получение разрешений на строительство;

развивать частно-государственное партнерство в сфере водного туризма;