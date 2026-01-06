В 2026 году Открытый чемпионат Австралии обновит рекорд по объему призового фонда: он достигнет $111,5 млн. Это на 16% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за всю историю турнира.

Christian Tenguan / Unsplash

В Tennis Australia подчеркивают, что рост призовых отражает стратегию поддержки теннисной карьеры на всех уровнях — от начинающих игроков до чемпионов турниров Большого шлема. По словам генерального директора организации Крейга Тайли, увеличение фонда демонстрирует приверженность устойчивому развитию профессионального тенниса и улучшению условий для спортсменов.

«Этот 16-процентный рост подтверждает нашу поддержку теннисной карьеры на всех этапах», — отметил Тайли. Он напомнил, что с 2023 года призовые в квалификационных турнирах выросли на 55%, а дополнительные инвестиции направляются на создание более устойчивой и привлекательной экосистемы для игроков.

Рост призового фонда является частью общего инвестиционного пакета Tennis Australia объемом $135 млн в рамках летнего теннисного сезона. Эти средства предназначены для поддержки сотен профессиональных спортсменов и укрепления долгосрочного развития и коммерческого потенциала турнира.

«Инвестируя в игроков всех уровней, мы расширяем кадровый резерв и делаем соревнования более интересными для болельщиков», — добавил Тайли.