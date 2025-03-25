Продавцы своих товаров на маркетплейсах и онлайн-сервисах смогут проходить верификацию через портал «Госуслуги», сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Автомобильный сайт «Дром» опросил ранее 18 тыс. своих пользователей, и выяснил, что 37% из них не поддерживают эту инициативу. Результатами исследования эксперты поделились с редакцией «Инк.».

В феврале кабмин внес в Госдуму проект с поправками в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, которые помогут бороться с кибермошенничеством. В числе инициатив — обязание пользователей интернет-платформ проходить идентификацию через «Госуслуги» для публикации своего предложения купли-продажи товара или услуги. Инициатива пройдет второе чтение 25 марта.

По данным аппарата вице-премьера, подтверждение личности через «Госуслуги» будет добровольным, как для бизнеса, так и для граждан. Также онлайн-сервисы смогут применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Для маркетплейсов будет предусмотрена система маркировки проверенных продавцов, что поможет покупателям отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников.

В то же время автомобильный сайт «Дром» опросил в феврале своих пользователей и выяснил, что чуть больше трети (37%) не поддерживает инициативу маркировки. Среди опрошенных 23% ответили, что точно будут не согласны с таким нововведением и 14% скорее против готовящихся изменений. Результаты опроса поступили в редакцию «Инк.».

Тем не менее большинство респондентов (63%) поддержали нововведения. Так, 42% точно уверены в необходимости такого решения, а 21% хоть и сомневаются, но склоняются к его верности. Причем поддержала инициативу почти половина жителей Свердловской области (49%), Крыма (48%), а также Пермского края, Башкирии и Татарстана (по 47%). 30% опрошенных мз Сахалина и треть респондентов из Оренбургской области «скорее одобряют» будущие нововведения.

В комментариях к опросу респонденты высказали предположение, что новая инициатива, помимо борьбы с мошенниками, позволит контролировать все сделки для начисления налогов. С мнением согласились более 1 тыс. посетителей сайта «Дром».

Другая часть пользователей считает, что для мошенников регистрация через «Госуслуги» преградой не станет, такие люди могут «добывать» себе аккаунта, а механизм дополнительной верификации может стать еще одной лазейкой для взлома государственного электронного портала.

По информации Avito со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа, 40% продавцов, если при единичной продаже их заставят дополнительно верифицироваться, перейдут на другие каналы продаж. Лучше бы здесь сработало внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения.