Продавцы Wildberries направили жалобы в Федеральную антимонопольную службу из-за компенсаций, которые, по их словам, маркетплейс не выплатил в рамках программы снижения комиссий. По оценкам участников рынка, спор может затрагивать сотни предпринимателей. Часть из них уже готовит претензии и судебные иски.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Коллективные обращения начали поступать в ФАС в мае. Продавец новогодних товаров Михаил Глушков рассказал, что документы по единому шаблону подписали не менее 250 предпринимателей. В антимонопольной службе подтвердили получение жалоб и сообщили, что рассмотрят их в установленном порядке. Масштаб обращений там не уточнили.

В заявлениях продавцы утверждают, что маркетплейс, который, по их мнению, занимает доминирующее положение, мог получать экономическую выгоду за счет партнеров. Они просят проверить действия объединенной компании с точки зрения антимонопольного законодательства. Среди претензий продавцов задержка обещанных выплат, пересмотр условий программы и дополнительные проверки без понятных сроков завершения.

Программу снижения комиссий запустили в прошлом году. Она предусматривала уменьшение ставки на 5−6 п.п. для продавцов, которые выполнят индивидуальный план продаж. Часть участников достигла целевых показателей, однако выплаты, обещанные до конца апреля, получили не все.

По оценкам предпринимателей, размер компенсаций мог составлять от сотен тысяч до десятков миллионов рублей на одного продавца, а общий объем обязательств по программе мог доходить до 20 млрд руб. Чтобы выполнить условия, многие селлеры заранее снижали цены и наращивали обороты, рассчитывая затем вернуть часть комиссии.

В компании заявляют, что обязательства по программе будут исполнены. При этом часть выплат временно приостановили из-за дополнительной антифрод-проверки. После ее завершения средства обещают перечислить продавцам, которые подтвердят выполнение условий программы.

Юристы отмечают, что если условия программы были закреплены в соглашениях, а продавцы выполнили план, возврат комиссии может рассматриваться как обязательство, которое можно защищать в суде. В таком случае селлеры вправе требовать не только выплату, но и проценты за просрочку, а также компенсацию убытков.

Эксперты считают, что конфликт стал частью более широкого спора о финансовых условиях работы маркетплейсов с продавцами. Претензии из-за задержек выплат и изменения правил взаимодействия с площадками возникают регулярно. На практике часть селлеров предпочитает не обострять отношения с маркетплейсом, но крупные участники рынка уже готовятся к судебным разбирательствам.

