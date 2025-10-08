Розничные продажи алкоголя в России в 2025–2029 годах будут расти в среднем на 10,8% в год и достигнут 4,9 трлн руб., следует из данных агентства Infoline. В 2025 году рынок увеличится на 13%, до 3,3 трлн руб. Для сравнения, продовольственный ритейл вырастет скромнее — примерно на 8,6% в год, до 39,9 трлн руб.

Freepik

Главные драйверы роста — крепкий алкоголь и вина. В 2024–2029 годах продажи крепких напитков будут увеличиваться на 13,5% в год, а вин — на 12,5%. К 2029 году выручка от их продаж достигнет 1,2 трлн и 1 трлн руб. соответственно.

Производство водки при этом сокращается: за январь–сентябрь 2025 года — на 6% год к году, по данным Росалкогольтабакконтроля.

Покупатели переходят в премиум

Продажи дорогого алкоголя растут быстрее рынка. По данным Infoline, к премиуму относятся напитки от 700–1000 руб. за 0,5 л.

В 2020–2024 годах доля таких напитков выросла до 33,7% в деньгах, а к 2029 году может достигнуть 40%.

«Потребители все чаще выбирают виски, джин, ром и ликеры вместо водки», — отмечает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров.

Российские бренды лидируют в премиум-сегменте водки: на импорт приходится лишь 0,2% продаж.

Аналитики прогнозируют, что доля дорогих вин и крепких напитков продолжит расти. Производители и сети расширяют премиальные линейки, а покупатели становятся более требовательными к качеству и бренду.



По словам ресторатора Сергея Миронова («Мясо и рыба»), коктейли становятся доступнее вина, которое дорожает из-за акцизов и логистики.

Это меняет структуру потребления: гости все чаще выбирают крепкие напитки, а не бутылку вина.