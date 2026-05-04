Российский рынок бутилированной воды начал год со спада: с 1 января по 25 апреля 2026 года продажи в натуральном выражении снизились на 14% год к году, в денежном — на 1%, следует из данных «Эвотора».

У отдельных игроков спад оказался сильнее. В АО «Кавминводы» сообщили о снижении продаж на 33,5% в январе-марте и отметили, что это затронуло всех производителей. Общерыночный характер тенденции подтверждают и в «Руспродсоюзе».

Сильнее всего просел спрос на основные категории. По оценке «Эвотора», продажи питьевой воды снизились на 13%, минеральной — на 14%. Производители связывают это с падением покупательной способности и более осторожным подходом к расходам.

Покупатели частично переходят на альтернативы. Растет использование фильтров для водопроводной воды и кулеров, что снижает спрос на бутилированную продукцию, отмечают участники рынка.

Дополнительное влияние оказала погода. Холодные январь-март в ряде регионов ограничили потребление, которое обычно растет в теплое время, отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли и ГК «Абрау-Дюрсо».

Рост цен усиливает давление на спрос. По данным Росстата, в марте 2026 года средняя цена питьевой воды достигла 43,7 руб. за литр, минеральной — 83,5 руб.; с конца января рост составил 1,8% и 8,6%, за 2025 год — 10,4%. На этом фоне потребители чаще выбирают более доступные бренды, отмечают в «Гипер Ленте».

Рост затрат, в свою очередь, сдерживает производителей. Повышение НДС с 20% до 22% увеличило себестоимость за счет удорожания сырья, услуг и логистики, также выросли расходы на оплату труда и пластик для упаковки. Ограниченный спрос не позволяет полностью компенсировать эти издержки за счет повышения цен.

Несмотря на общее снижение, отдельные сегменты растут. Так, в «Холдинге Аква» увеличиваются продажи лечебной минеральной воды, а в ГК «Абрау-Дюрсо» спрос поддерживают вкусовые и функциональные продукты — их рассматривают как альтернативу сладким напиткам.

Участники рынка допускают, что при улучшении экономической ситуации спрос может частично восстановиться. Однако часть потребителей, перешедших на фильтры, уже может не вернуться к прежней модели потребления.

