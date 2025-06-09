Продажи новых электромобилей в России за первые пять месяцев 2025 года сократились на 63% (до 3 433) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство «Автостат». В мае было реализовано 786 электрокаров. Это на 28% меньше, чем в том же месяце прошлого года (1 096 шт.), но почти столько же, как и месяц назад (793 шт.) Основной причиной стало ужесточение правил импорта и рост утилизационного сбора.

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«Ведомости» отмечают, что лидером рынка остался китайский Zeekr, продавший 1 191 автомобиль, несмотря на падение в 3,4 раза. Самой популярной моделью стал Zeekr 001 (644 машины, -75%). На втором месте — российский Evolute (374 авто, -48%), за ним следуют Avatr (318 шт., -15%), Ora (218 шт., +140%) и «Москвич» (217 машин, -66%).

В мае тройка лидеров осталась прежней: Zeekr (263 авто, -34%), Evolute (115 шт., +16%) и Avatr (60 машин, +20%).

Падение рынка началось в мае 2024 года, когда продажи упали с 2 499 машин в марте и 2 237 в апреле до 1 096 в мае. С апреля 2024 года правительство стало доначислять таможенные пошлины в счет утильсбора за занижение стоимости при ввозе через страны ЕАЭС, на которые в 2023 году приходилось 20% импорта новых легковых авто.

Кроме того, с января 2025 года утилизационный сбор на электрокары вырос в более чем в 20 раз, до 667,4 тыс. руб., что сделало импортные модели менее конкурентоспособными. «Ограничения для рынка электрокаров в пользу российских брендов ввели слишком рано», — отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Продажи подключаемых гибридов (PHEV, их можно заряжать на электрозаправках) также снизились на 40% за пять месяцев, до 10 395 машин, тогда как весь рынок новых легковых авто упал на 25%, до 349 041.

По словам руководителя практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислава Зингиревича, покупатели премиальных моделей предпочитают гибриды из-за недостатка зарядных станций и длительного времени зарядки.

К июню 2025 года в России насчитывалось 4 073 «быстрые» зарядные станции, что на 60% больше, чем годом ранее, но их загруженность выросла до 8,9% в сутки, отмечает газета со ссылкой на данные сервиса 2Charges.