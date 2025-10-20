Продажи новой серии iPhone 17 в США и Китае на 14% превысили показатели iPhone 16 за первые 10 дней после запуска, пишет Bloomberg. Особый интерес потребителей вызывает базовая модель, спрос на которую значительно вырос благодаря улучшенным характеристикам.

Согласно данным Counterpoint Research, в США и Китае — ключевых рынках для Apple — серия iPhone 17 демонстрирует уверенный старт. Базовый iPhone 17 по цене $799 привлекает покупателей улучшенным дисплеем, увеличенным объемом памяти и чипом A19.

«Потребители положительно отзываются о базовой модели iPhone 17 с улучшенными характеристиками и обновлениями. В Китае продажи базовой модели iPhone 16 за период первоначальной доступности почти в два раза превысили продажи базовой модели iPhone 17, и эта тенденция сохраняется до октября», — отметил старший аналитик Иван Лам компании.

iPhone 17 Pro Max также пользуется большим спросом, особенно в США. По данным Counterpoint, люди, которые приобрели свой последний телефон во время пандемии, решили обновиться.

Bloomberg отмечает, что Apple по-прежнему получает примерно половину своего дохода от продаж iPhone несмотря на задержки с внедрением ИИ-функций и отсутствие Apple Intelligence в Китае.

В России спрос на новые iPhone 17 в два раза превысил показатели прошлого года еще на стадии предзаказа. Наибольший интерес покупатели проявили к базовой модели iPhone 17 с памятью 256 ГБ. Версию Pro с тем же объемом памяти заказывали на 20% чаще, а модификацию на 512 ГБ — на 25% чаще прошлогодней.