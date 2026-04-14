В январе-марте 2026 года в «старой» Москве продали 3,6 тыс. квартир в новостройках массового сегмента. Общая сумма сделок составила 69,4 млрд рублей — на 36,9% меньше, чем год назад, подсчитали аналитики «Метриум».

Patrick Robert Doyle/Unsplash

Лидером по продажам стал ЖК «Лучи» в Солнцево от группы ЛСР. За квартал там заключили 424 договора, из них 301 — в январе. В марте квадратный метр стоил 465,1 тыс. рублей.

Второе место занял ЖК «Метроном» от «Брусники» в Метрогородке: 160 сделок, цена — 393,3 тыс. рублей за квадратный метр. Третье — у «Левел Южнопортовая» от Level Group в ЮВАО: 148 сделок, цена — 413,5 тыс. рублей за «квадрат».

В топ-15 самых продаваемых проектов вошли семь объектов ПИК, два — «Брусники» и по одному от AFI Development, Level Group, ЛСР, «Аквилона» и «Русича».

Средняя цена квадратного метра в массовом сегменте за год выросла на 22,6% — до 416,5 тыс. рублей. Самое доступное жилье — в ЖК «Зеленый парк» (Крюково) от ПИК: 305,1 тыс. рублей за «квадрат». Самое дорогое — в «Мичуринском парке» (Очаково-Матвеевское) от того же застройщика: 501,6 тыс. рублей.

Руководитель аналитики «Метриум» Юлия Иванова назвала этот квартал худшим по объему продаж за девять лет. По ее словам, отложенный спрос был исчерпан до ужесточения условий семейной ипотеки (с 1 февраля), а новых проектов на рынке стало меньше. При этом девелоперы продолжают повышать цены, несмотря на снижение числа покупателей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.