Один из главных международных трендов в кинопроизводстве — контент, созданный искусственным интеллектом. Так считает учредитель китайской компании China International Film & Media, продюсер и режиссер Дмитрий Лю. Он выступил на сессии «Мульти-культи: какие культурные волны ждут нас завтра» в рамках мероприятия «Культура. Медиа. Цифра» на территории кинозавода «Москино».

Фото: Пресс-служба «Культура. Медиа. Цифра»

По словам эксперта, только в 2026 году появилось более 6 тыс. компаний, которые занимаются исключительно производством ИИ-контента.

По его словам, сейчас средняя стоимость производства такого контента очень демократичная — самый дешевый обходится около $30 за минуту. Более качественный, который, возможно, сможет выйти и в прокат, — $1–2 тыс. за минуту.

«Когда мы снимаем [обычные] фильмы, бюджет составляет $5–10 млн. Это огромный удар по традиционному кино. Я общаюсь с коллегами из Китая — актерами и другими представителями индустрии. В этом году многие актеры просто сидят без работы, потому что их не приглашают на съемки», — поделился Лю.

По его наблюдениям, всего за три недели небольшая — из 15 человек — команда может создать полнометражный ИИ-фильм, от получения сценария до завершения производства, и потратить на это всего около $80 тыс.

По мнению Лю, ИИ-технологии значительно ускоряют производство, поэтому не нужно с ними бороться — следует использовать новые возможности.

Среди других актуальных культурных трендов продюсер назвал микродрамы.

Он напомнил, что стиль повествования микродрамы (или вертикальный контент) фактически изобрели в Китае четыре-пять лет назад. Это сериалы, в которых каждая серия длится одну-две минуты, они насчитывают от 50 до 100 эпизодов. Чаще всего их смотрят в социальных сетях и на мобильных платформах.

«Этот жанр уже достаточно устоялся и сейчас активно распространяется по всему миру. Сейчас в Китае огромное количество зрителей, которым очень нравится этот контент и которые активно его смотрят. Это одно из заметных явлений сегодняшнего времени», — отметил эксперт.

По оценкам Grand View Research, в последние годы объем рынка искусственного интеллекта в киноиндустрии растет по экспоненте и аналитики ожидают, что он увеличится с $1,59 млрд в 2025 году до $1,97 млрд в 2026-м.