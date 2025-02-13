Совет директоров Центробанка России 14 февраля проведет первое в 2025 году заседание по денежно-кредитной политике, основное темой которго станет ключевая ставка. Решение регулятора будет основано на актуальной экономической ситуации и инфляционных рисках. Эксперты поделились с «Инк.», какие изменения могут произойти по этому показателю и каким образом это повлияет на финансовый рынок.

Почему повышают ключевую ставку

На последнем заседании Центробанка 20 декабря было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В пресс-службе регулятора отмечали, что высокая процентная ставка — это ответ на перегрев спроса и перекредитованность населения. Эта мера нацелена на уменьшение инфляции и сдерживание потребительского поведения граждан. Банк России поставил цель — снизить годовую инфляцию до 4% к 2026 году, и использует ключевую ставку как один из инструментов достижения поставленной задачи.

Данила Ладнюк финансист, основатель семейного офиса D1 Capital «Рост ключевой ставки — это инструмент сдерживания инфляции и поддержания финансовой стабильности. В 2024 году Банк России был вынужден резко повысить ставку из-за ослабления рубля, высоких бюджетных расходов и общего роста цен».

Рамиль Хакимзянов основатель транспортной компании «Капитал» «Ключевая ставка растет вместе с инфляцией. Факторы, сформировавшие инфляцию — это, в первую очередь, геополитические события и санкции. Также серьезное влияние формирует бюджетный импульс, который идет в оборонную отрасль, то есть деньги, полученные в оборонной отрасли, тратятся на гражданские товары, а скорость поступления гражданских товаров снизилась из-за санкций. Соответственно, денег больше, чем товаров в каждый момент времени. Ключевой ставкой Центробанк пытается охладить спрос, чтобы товары перестали дорожать и упал ажиотаж».

Когда объявят новую ключевую ставку

Итоги заседания, которое состоится 14 февраля, будут опубликованы в 13:30 по московскому времени. Релиз появится на сайте Центробанка. В 15:00 начнется пресс конференция по итогам заседания.

Какую ключевую ставку установит ЦБ 14 февраля

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%. По данным Росстата, инфляция в период с 28 января по 3 февраля составила 0,16%, тогда как неделей ранее она держалась на уровне 0,22%, а в период с 14 по 20 января — 0,25%. Также, согласно информации Центробанка, в декабре 2024 года корпоративный кредитный портфель сократился на 0,2%, а объем потребительских займов снизился на 1,9%.

На основе этих данных аналитик компании Freedom Finance Group Владимир Чернов предположил, что регулятор воздержится от дальнейшего повышения ставок. По мнению эксперта, снижение ключевой ставки пока также нецелесообразно, поскольку темпы роста потребительских цен и уровень инфляционных ожиданий остаются заметно выше прогнозируемого ЦБ уровня инфляции по итогам 2025 года (6,8%).

Независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин считает сохранение ключевой ставки наиболее вероятным сценарием. Несмотря на то, что уже есть заметные признаки улучшения благодаря денежной политике, Центробанку, скорее всего, нужно больше времени, предположил специалист. Регулятору необходимо оценить, насколько хорошо работают принятые меры и что происходит с экономикой, например, с кредитами и ценами.

Финансист Данила Ландюк также уверен, что Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21%, так как инфляция по-прежнему представляет серьезную угрозу. При этом он отмечает снижение покупательской способности населения и замедление роста кредитов.

Данила Ладнюк финансист, основатель семейного офиса D1 Capital «Резкое повышение ставки может перегрузить экономику, а снижение на данном этапе преждевременно. Вероятнее всего, ЦБ даст рынку сигналы о возможном снижении ставки во втором квартале 2025 года, если инфляция начнет замедляться».

Однако финансовый консультант Татьяна Волкова предполагает, что ключевую ставку снова могут повысить — в последний раз перед изменением кредитно-денежной политики.

Татьяна Волкова главный эксперт Академии личных финансов «Центробанк активно „засушивает“ рынок ипотеки заградительными барьерами, а также планирует взяться за рынок рассрочки. И это как раз то, что должно привести инфляцию к нужным показателям. Ждет ли нас новое повышение? Это вполне возможно исходя из риторики Банка России».

Когда ожидать снижения ключевой ставки

Эксперты сходятся во мнении, что Центробанк займет выжидательную позицию, оценивая влияние текущих мер на инфляцию и экономическую активность. Предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики могут появиться не ранее второй половины 2025 года при условии устойчивого замедления инфляции и стабилизации экономической ситуации.

Руслан Пичугин прогнозирует снижение процентной ставки ЦБ не ранее середины 2025 года. Эксперт считает, что концу следующего года ее уровень может достичь 18-19%, однако это станет возможным только при условии достижения целевых показателей по инфляции и стабилизации макроэкономической среды.

Финансист Данила Ландюк также уверен, что смягчение денежно-кредитной политики возможно не раньше второй половины года. По его словам, это потребует стабилизации курса рубля, сокращения бюджетного дефицита и снижения инфляционных ожиданий.

Данила Ладнюк финансист, основатель семейного офиса D1 Capital «В ближайшие месяцы ставка останется высокой, что продолжит сдерживать потребительский спрос и инвестиционную активность».

Если российская экономика не испытает новых шоков, таких как нефтяное эмбарго, то уже во втором полугодии 2025 года Центробанк сможет перейти к снижению ключевой ставки, уверен Владимир Чернов из Freedom Finance Group. Эксперт отметил, что сезонный фактор охладит темпы роста продовольственных цен уже в мае-июле, что снизит потребительский спрос и подтолкнет ЦБ к обсуждению таких мер.