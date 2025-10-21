Отраслевые объединения, представляющие пищевую промышленность и торговые сети, направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не вводить госпошлину за внесение сведений о маркированных товарах в государственную информационную систему. Бизнес предупреждает, что инициатива приведет к росту цен и может спровоцировать возвращение серого рынка, пишет Forbes.

Freepik

Как следует из письма, которое 15 октября направили в правительство представители «Союзмолока», «РусБренда», «Руспродсоюза», Национальной мясной ассоциации и Ассоциации компаний розничной торговли, поправки к Налоговому кодексу создадут для производителей и торговых сетей дополнительную финансовую нагрузку.

Законопроект предполагает взимание госпошлины за внесение информации о маркировке товаров в государственную систему мониторинга (ГИС МТ). По мнению участников рынка, это фактически приведет к «дублированию платежей»: компании уже оплачивают услуги оператора маркировки и несут расходы на нанесение кодов, контроль и администрирование.

«Это фактически налог на налог, без экономического смысла», — заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Он также обратил внимание, что проект закона наделяет оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий — правом взимать госпошлину, что создает «опасный прецедент, когда коммерческая структура становится сборщиком государственных платежей».

По оценкам отраслевых союзов, компании пищепрома ежегодно тратят около 52 млрд руб. на оплату кодов маркировки. Дополнительная пошлина может обойтись бизнесу в миллиарды рублей и снизить рентабельность производства. Так, только молочная отрасль при пошлине в 10 копеек потеряет до 3,5 млрд руб. в год — около 4% от чистой прибыли. Кроме того, новые расходы, по мнению экспертов, приведут к росту цен для потребителей и могут замедлить развитие отдельных сегментов рынка.

В Ассоциации компаний розничной торговли подчеркнули, что госпошлина затронет и торговые сети, выпускающие продукцию под собственными торговыми марками.