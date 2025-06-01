Весной 2022 года Burger King в Испании решил продвигать вегетарианское меню через религиозные образы. Кампания, приуроченная к Страстной неделе, обыгрывала библейские цитаты: «Возьмите все и ешьте из него. Это не содержит мяса. 100% вегетарианский. 100% вкус» — гласил один из билбордов. В другом использовалась строчка «Плоть от плоти моей», где слово «плоть» было зачеркнуто и заменено на «овощ».

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Креатив вызвал резкую реакцию в католическом сообществе. Активисты назвали кампанию кощунственной, а в Twitter начал набирать популярность хэштег #BoicotBurgerKing. Обсуждение быстро вышло за пределы соцсетей: рекламные щиты начали снимать, а пресс-служба сети выпустила публичное извинение с обещанием отозвать всю кампанию.

Официальной задачей было продвижение постного меню — в Испании в период Великого поста многие действительно отказываются от мяса. Однако попытка говорить на языке религиозной символики обернулась конфликтом ценностей: маркетинговая дерзость против веры и традиций. И если в других странах религия все чаще становится фоном для иронии, в Испании она остается частью культурной идентичности.

Burger King быстро свернул кампанию, но ее образы успели превратиться в мемы, а сам кейс — в пример того, как попытка говорить «на злобу дня» без культурной чуткости может закончиться провалом.