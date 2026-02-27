К началу 2026 года 78% производителей оборудования, стройматериалов, мебели, текстиля и техники уже работают с блогерами. Только 22% компаний в этих секторах пока не используют этот инструмент и не планируют его внедрять, показало исследование платформы Getblogger (входит в «МТС AdTech»). Подробности — в распоряжении «Инка».

В среднем по B2B-рынку доля организаций, игнорирующих инфлюенс-маркетинг, составляет 15%. В HoReCa, электронной коммерции, медицине и ритейле этот показатель еще ниже — около 10%.

В образовательной сфере каждая пятая компания намерена урезать бюджеты на инфлюенсеров или снизить частоту сотрудничества. При этом бренды из бьюти-индустрии, консалтинговые фирмы и рекламные агентства планируют увеличивать активность в этом направлении.

Операционный директор Getblogger Анна Исакова отметила контраст: 87% брендов либо уже инвестируют в коллаборации с инфлюенсерами, либо готовятся усиливать этот канал. Часть компаний пока проявляет осторожность. По ее словам, это связано с восприятием блогеров как инструмента, ориентированного исключительно на массовую аудиторию.

Исакова пояснила, что сегодня инфлюенс-маркетинг давно вышел за рамки имиджевых задач и стал частью комплексных стратегий, где его эффективность можно оценить от роста узнаваемости до конкретных продаж.

Компании, которые пока не используют этот инструмент, упускают потенциал для развития. Эксперт прогнозирует дальнейший рост роли блогеров на фоне развития онлайн-торговли и изменения потребительских привычек.

Опрос проводился в январе 2026 года среди 700 маркетологов. Из них 70% работают в компаниях-рекламодателях различных отраслей, 16% — в рекламных агентствах, еще 14% — фрилансеры в сфере маркетинга.

